Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: США будут сначала проверять, а потом доверять

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "яркой, жесткой" личностью и заявил, что США будут вначале проверять достигнутые договоренности, а потом доверять.

"Я хочу дать понять президенту Путину, что есть сфера, где мы можем сотрудничать - если он выберет это", - сказал Байден журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе, прямую трансляцию ведет сайт НАТО. По его словам, перспективы договоренностей он будет рад оценить "потом, а не заранее".

Если Россия не захочет сотрудничества, то США "будут отвечать", заверил Байден.