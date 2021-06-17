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Дальнее зарубежье 17.06.2021 16:32

Ночные клубы в Австрии возобновят работу с 1 июля

Ночные клубы в Австрии откроются для посетителей с 1 июля спустя почти полтора года после приостановки работы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали", - заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в четверг.

В то же время, в клубах введут ограничения по количеству людей. Помещение не должно быть заполнено более чем на 75% от общей вместительности. Посетители на входе должны будут предоставить документ, подтверждающий вакцинацию, либо выздоровление после COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Также с первого июля в общественных местах гражданам разрешать носить обычные немедицинские маски вместо требуемых ранее масок FFP2, а комендантский час в ночное время отменят. Кроме того, после 22 июля правительство Австрии планирует снять остальные ограничения.

Ослабление мер связано со снижением динамики заражений коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в мире в Австрии зарегистрировали более 644 тыс. случаев заражения и более 10 тыс. смертей. За последние сутки выявили 137 случаев заражения.

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Тэги: АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]