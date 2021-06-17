Ночные клубы в Австрии возобновят работу с 1 июля

Ночные клубы в Австрии откроются для посетителей с 1 июля спустя почти полтора года после приостановки работы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.
"Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали", - заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в четверг.
В то же время, в клубах введут ограничения по количеству людей. Помещение не должно быть заполнено более чем на 75% от общей вместительности. Посетители на входе должны будут предоставить документ, подтверждающий вакцинацию, либо выздоровление после COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.
Также с первого июля в общественных местах гражданам разрешать носить обычные немедицинские маски вместо требуемых ранее масок FFP2, а комендантский час в ночное время отменят. Кроме того, после 22 июля правительство Австрии планирует снять остальные ограничения.
Ослабление мер связано со снижением динамики заражений коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 в мире в Австрии зарегистрировали более 644 тыс. случаев заражения и более 10 тыс. смертей. За последние сутки выявили 137 случаев заражения.
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