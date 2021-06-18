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В Британии за неделю зафиксировано более 33 тыс. случаев COVID-19 типа "Дельта"

В Великобритании за неделю зафиксировали более 33 тыс. случаев коронавируса COVID-19 типа "Дельта", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Минздрава страны.

"Случаи заболевания быстро растут по всей стране, сейчас у нас преобладает именно вариант "Дельта"", - заявила директор Агентства безопасности здравоохранения Великобритании Дженни Харрис.

Согласно данным на сайте министерства, количество зарегистрированных случаев коронавируса индийского типа за неделю выросло на 33,6 тыс.

Отмечается, что штамм распространяется активнее всего среди молодых жителей страны.

По оценкам британских медиков, вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых форм индийского штамма вируса на 90%.

"Пока еще рано судить о летальности варианта "дельта" по сравнению с "альфой" (штамм коронавируса, появившийся несколько месяцев назад в Великобритании) или иными типами вируса", - добавили в пресс-службе минздрава.

Коронавирус типа "Дельта" впервые был обнаружен в Индии, затем начал распространяться в других странах, в том числе в европейских. Этот штамм отличается, в частности, повышенной скоростью распространения.

Всего за время пандемии в Британии выявлено более 4, 6 млн случаев коронавируса, более 152, 3 тыс. скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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