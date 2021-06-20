Партия Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах в Армении

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам электронного голосования на досрочных выборах в парламент, заявил глава ЦИК Тигран Мукучян.

"Электронное голосование состоялось 11-13 июня. В нем приняли участие 500 человек из 650 избирателей. За партию "Гражданский договор" проголосовали 163 человека, за блок "Армения" - 135", - сказал Мукучян на брифинге в воскресенье.

В электронном голосовании принимали участие армянские дипломаты, военные, представители в международных организациях.

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.