Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,66%, партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" - 1,25% и 5,11%, соответственно.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.