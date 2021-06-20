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Регион 20.06.2021 23:26

Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,66%, партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" - 1,25% и 5,11%, соответственно.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]