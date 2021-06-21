Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0161 RUR   0.0233 GBR   2.3452 TRY   0.1938

Цена на нефть

18.06 $/bbl   WTI 71.64 0.60 Brent 73.51 0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2021 13:11

Fitch изменило прогноз рейтинга Великобритании на стабильный с негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на "стабильный" с "негативного" прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные РДЭ были подтверждены на уровне "АА-", краткосрочные - "F1+", потолок странового рейтинга - "ААА".

Аналогичным образом Fitch изменило на "стабильный" с "негативного" прогноз для долгосрочного РДЭ в иностранной валюте Банка Англии, подтвердив его на отметке "АА-".

Изменения макроэкономических показателей, ситуации на рынке труда и бюджетного плана с начала 2021 года указывают на то, что экономика Великобритании более устойчива к негативному влиянию пандемии COVID-19, чем ожидали ранее аналитики Fitch.

Теперь они прогнозируют рост реального ВВП страны по итогам текущего года на 6,6% против прежней оценки в 5%. В 2022 году ожидается подъем на 5%.

В этом году прогнозируется падение безработицы до 5,4% по сравнению с 7,3% в 2020 году.

Как ожидается, объем госдолга будет постепенно повышаться и достигнет пиковых 110% ВВП к концу 2024 года. Это на 10 процентных пунктов ниже показателя, который эксперты агентства прогнозировали в январе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РЕЙТИНГ, FITCH


Похожие новости


Братья Хиндуджа оказались самыми богатыми людьми Британии по версии Sunday Times Fitch подтвердило рейтинги Великобритании и Банка Англии на уровне "AA+", прогноз - "стабильный" Британский министр финансов не намерен отказываться от экономии после снижения рейтинга страны Обретение Шотландией независимости не повлияет на рейтинг Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]