Fitch изменило прогноз рейтинга Великобритании на стабильный с негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на "стабильный" с "негативного" прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах
Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные РДЭ были подтверждены на уровне "АА-", краткосрочные - "F1+", потолок странового рейтинга - "ААА".
Аналогичным образом Fitch изменило на "стабильный" с "негативного" прогноз для долгосрочного РДЭ в иностранной валюте Банка Англии, подтвердив его на отметке "АА-".
Изменения макроэкономических показателей, ситуации на рынке труда и бюджетного плана с начала 2021 года указывают на то, что экономика Великобритании более устойчива к негативному влиянию пандемии COVID-19, чем ожидали ранее аналитики Fitch.
Теперь они прогнозируют рост реального ВВП страны по итогам текущего года на 6,6% против прежней оценки в 5%. В 2022 году ожидается подъем на 5%.
В этом году прогнозируется падение безработицы до 5,4% по сравнению с 7,3% в 2020 году.
Как ожидается, объем госдолга будет постепенно повышаться и достигнет пиковых 110% ВВП к концу 2024 года. Это на 10 процентных пунктов ниже показателя, который эксперты агентства прогнозировали в январе.
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