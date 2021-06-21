В Молдавии изъяли крупнейшую в истории страны партию героина

В Молдавии задержали семь человек по делу о контрабанде наркотиков, у них изъяли 235 кг героина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Это, как отметили в генпрокуратуре, самая крупная изъятая партия героина за всю историю Молдавии.

Задержание контрабандистов произошло 19 июня. В понедельник суд Кишинева арестовал на 30 суток троих из семи задержанных. Двое из них - граждане Турции. Решения по четырем другим задержанным суд рассмотрит позднее.

Согласно материалам дела, наркотики ввозили в Молдавию небольшими партиями, чтобы затем переправить в Германию.