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Регион 21.06.2021 21:29

Президент Турции объявил об отмене комендантского часа с 1 июля на фоне сокращения случаев заражения COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о снятии с июля ряда ограничения, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщают турецкие СМИ.

В частности, с 1 июля отменяется комендантский час, а также запрет на междугородние поездки.

Эрдоган также отметил, что Турция "вырвалась в мировые лидеры по темпам вакцинации населения" от COVID-19. Он указал, что в Турции применено более 43 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно Минздраву Турции, за минувшие сутки в стране выявили 5,2 тыс. новых случаев COVID-19, зарегистрирован 51 летальный случай.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СМЯГЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]