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Дальнее зарубежье 22.06.2021 20:44

Еврокомиссия официально проверит потенциальные нарушения практик Google на рынке рекламы

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской Google, в рамках которого намерена оценить факты злоупотребления компанией ее ведущим положением на рынке онлайн-рекламы.

Регулятор проводил неофициальную проверку Google, по крайней мере, с 2019 года, пишет The Wall Street Journal. Во вторник Еврокомиссия заявила, что в ходе официального расследования рассмотрит широкий круг практик, которых придерживалась Google, и которые ЕК считает неконкурентными. Речь идет, в частности, о сделках продажи рекламы, а также практиках обмена пользовательскими данными с рекламодателями на различных веб-сайтах и в мобильных приложениях.

Часть обвинений аналогичны тем, которые были предъявлены Google в прошлом году рядом американских штатов во главе с Техасом, и касаются злоупотреблений при проведении компанией рекламных аукционов. Однако расследование Еврокомиссии затронет и новые аспекты, в том числе, практики продажи Google рекламы на YouTube.

"Услуги онлайн-рекламы - это ключевая часть того, как Google и издания монетизируют свои онлайн-услуги, - отмечает исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер. - Мы обеспокоены тем, что Google затруднила работу для конкурирующих сервисов онлайн-рекламы".

Запуск официального расследования является ключевым процедурным шагом для Еврокомиссии. Если регулятор выявит нарушения, он может обложить компанию штрафом в размере до 10% ее глобальной годовой выручки.

Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, стабильны на торгах во вторник. С начала этого года их стоимость выросла на 39%.

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Тэги: ЕВРОПА, GOOGLE, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]