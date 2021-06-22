Еврокомиссия официально проверит потенциальные нарушения практик Google на рынке рекламы

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской Google, в рамках которого намерена оценить факты злоупотребления компанией ее ведущим положением на рынке онлайн-рекламы.
Регулятор проводил неофициальную проверку Google, по крайней мере, с 2019 года, пишет The Wall Street Journal. Во вторник Еврокомиссия заявила, что в ходе официального расследования рассмотрит широкий круг практик, которых придерживалась Google, и которые ЕК считает неконкурентными. Речь идет, в частности, о сделках продажи рекламы, а также практиках обмена пользовательскими данными с рекламодателями на различных веб-сайтах и в мобильных приложениях.
Часть обвинений аналогичны тем, которые были предъявлены Google в прошлом году рядом американских штатов во главе с Техасом, и касаются злоупотреблений при проведении компанией рекламных аукционов. Однако расследование Еврокомиссии затронет и новые аспекты, в том числе, практики продажи Google рекламы на YouTube.
"Услуги онлайн-рекламы - это ключевая часть того, как Google и издания монетизируют свои онлайн-услуги, - отмечает исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер. - Мы обеспокоены тем, что Google затруднила работу для конкурирующих сервисов онлайн-рекламы".
Запуск официального расследования является ключевым процедурным шагом для Еврокомиссии. Если регулятор выявит нарушения, он может обложить компанию штрафом в размере до 10% ее глобальной годовой выручки.
Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, стабильны на торгах во вторник. С начала этого года их стоимость выросла на 39%.
В Турции стартовали летно-тактические учения «Анатолийский орел - 2021»
Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы совершат на текущей неделе турне по странам Южного Кавказа
Валютные выплаты Украины по госдолгу в ближайшие 12 месяцев превысят $10 млрд
Германия увеличила план заимствований на III квартал на 2 млрд евро
Заторы в портах Китая могут сказаться и на рождественских подарках
Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запускают в Абу-Даби
До полуфиналов и финала Евро-2020 на Уэмбли допустят по 60 тыс. болельщиков
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Nar» стал чемпионом соревнования «Breyn Rinq»
AccessBank представляет новые виды банкоматов
Продолжаются работы по созданию веб-страницы первого в Азербайджане словаря языка жестов
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?