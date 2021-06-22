Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0246 RUR   0.0233 GBR   2.365 TRY   0.1935

Цена на нефть

21.06 $/bbl   WTI 73.66 2.02 Brent 74.90 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.06.2021 19:42

ЕС открыл антимонопольное расследование против Google

ЕС начал официальное антимонопольное расследование в отношении Google, в ходе которого планируется выяснить, нарушила ли американская компания правила Евросоюза, предоставляя приоритет рекламе своих сервисов в ущерб конкурентам, сообщила газета The Financial Times.

Издание приводит выдержки из заявления Европейской Комиссии, в котором в частности отмечается, что расследование сосредоточится на проблеме, подрывает ли Google правила конкуренции, ограничивая доступ третьим сторонам к данным пользователей с целью предоставления рекламы на сайтах и в приложениях, но при этом используя эти данные для собственных целей.

"Реклама - это основа монетизации онлайн-сервисов Google. Google присутствует практически на всех уровнях онлайн-рекламы, и мы обеспокоены тем, что эта компания затрудняет доступ для конкурентов", - прокомментировала ситуацию член Европейской комиссии, ответственная за политику конкуренции Маргрете Вестагер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, GOOGLE, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]