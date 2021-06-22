ЕС открыл антимонопольное расследование против Google

ЕС начал официальное антимонопольное расследование в отношении Google, в ходе которого планируется выяснить, нарушила ли американская компания правила Евросоюза, предоставляя приоритет рекламе своих сервисов в ущерб конкурентам, сообщила газета The Financial Times.
Издание приводит выдержки из заявления Европейской Комиссии, в котором в частности отмечается, что расследование сосредоточится на проблеме, подрывает ли Google правила конкуренции, ограничивая доступ третьим сторонам к данным пользователей с целью предоставления рекламы на сайтах и в приложениях, но при этом используя эти данные для собственных целей.
"Реклама - это основа монетизации онлайн-сервисов Google. Google присутствует практически на всех уровнях онлайн-рекламы, и мы обеспокоены тем, что эта компания затрудняет доступ для конкурентов", - прокомментировала ситуацию член Европейской комиссии, ответственная за политику конкуренции Маргрете Вестагер.
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