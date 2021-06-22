Джаббаров и Шлемер обсудили сотрудничество Азербайджана и IFC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции провел встречу с региональным директором Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе и Центральной Азии Вибке Шлемер.

«Обсудили с г-жой Шлемер перспективы сотрудничества, повышение роли частного сектора в экономике Азербайджана, инвестиционно-консультативные услуги для поощрения партнерства государство - частный сектор», - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

Р.Ахмедов