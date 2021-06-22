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Бизнес и законодательство 22.06.2021 18:43

Джаббаров и Шлемер обсудили сотрудничество Азербайджана и IFC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции провел встречу с региональным директором Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе и Центральной Азии Вибке Шлемер.

«Обсудили с г-жой Шлемер перспективы сотрудничества, повышение роли частного сектора в экономике Азербайджана, инвестиционно-консультативные услуги для поощрения партнерства государство - частный сектор», - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

Р.Ахмедов

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Тэги: IFC, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]