Введенные в регионах РФ ограничения из-за COVID-19 являются адекватными ситуации - Попова

Ограничительные меры, введенные в российских регионах из-за осложнения ситуации с COVID-19, являются адекватными ситуации, Роспотребнадзор их контролирует, сообщила в четверг глава службы Анна Попова.

"В регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны - мы контролируем это - развитию эпидемиологического процесса", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Глава Роспотребнадзора добавила, что "никто специально не намерен вводить ограничения", они являются реакцией на сложившуюся ситуацию.

Также Попова отметила рост объемов вакцинации против COVID-19 в России. И подчеркнула, что очередей на прививочные пункты не должно быть.

"Сегодня у нас выросла (...) запись на вакцинацию, это очень даже хорошо, но что касается очередей - их не должно быть. (...) Никак это не должно сопровождаться дополнительным контактом", - сказала Попова.

В настоящее время более 10 российских регионов объявили о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Также в ряде субъектов Российской Федерации ввели ограничения.