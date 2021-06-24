Германия выделит Грузии 24 млн евро на усиление экологической политики

Германский кредитный банк реконструкции (KfW) предоставит Грузии грант в размере 24 млн евро, средства которого будут направлены на финансирование проектов в сфере биомногообразия, устойчивого развития и охраны окружающей среды.
Как сообщает Минфин Грузии, соответствующее соглашение подписали в четверг глава ведомства Лаша Хуцишвили и директор Южно-Кавказского регионального офиса KfW Клаус Файгель.
Согласно документу, выделяемые средства будут предоставлены Агентству охраняемых территорий Грузии, которое должно будет создать две новые охраняемые территории в регионах Рача (на севере страны) и Шида Картли (в центральной части страны), а также Агентству лесного хозяйства Аджарии - на развитие его потенциальных возможностей.
В пресс-релизе отмечается, что германский KfW в рамках сотрудничества между двумя странами оказывает Грузии значительную помощь в развитии таких важных секторов, как окружающая среда и энергетика, включая энергоэффективность, развитие городской и муниципальной инфраструктуры, улучшение условий жизни временно перемещенных лиц, гражданского общества и государственного управления.
"Особенно ценна та помощь, которую KfW выделил Грузии на оказание социальной помощи пострадавшим в результате пандемии COVID-19", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что в 2020-2021 годах правительство Германии предоставило республике в виде помощи в этом направлении 200 млн евро, из которых уже получено 185 млн евро.
Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, уже выдал в виде льготных кредитов около 1 млрд евро для различных секторов экономики республики.
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