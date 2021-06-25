Анкара, открытием новых месторождений газа в Черном море, получила веский аргумент в переговорах с поставщиками - SOCAR

Турция, открытием газовых месторождений в Черном море, получила сильный аргумент в переговорах с Азербайджаном, Россией и Ираном по заключению новых контрактов на куплю-продажу газа, считает глава компании SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) Заур Гахраманов.
«В настоящее время соглашения о поставках природного газа (в Турцию - ИФ) обновляются. Некоторые из соглашений Турции со странами-поставщиками природного газа будут прекращены, некоторые из них истекут в ближайшем будущем. Для Турции, которая сядет за стол переговоров с такими странами, как Азербайджан, Россия и Иран для заключения новых договоров по газу, обнаружение в Черном море собственных газовых запасов стало важным событием и сильным аргументом (в переговорах – ИФ)», - сказал Гахраманов в интервью газете «Sabah».
При этом он отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры между Азербайджаном и Турцией по новому газовому соглашению.
Он также сообщил, что обнаружение газовых запасов на турецком шельфе Черного моря может привести к снижению цен на голубое топливо для потребителей внутри страны.
Гахраманов добавил, что компания SOCAR готова участвовать в процессе разработки Турцией газовых запасов на Черном море. «Мы готовы внести свой вклад в добычу запасов природного газа в Черном море. Будучи компанией, специализирующейся на нефти и природном газе, мы готовы оказать Турции всякую поддержку в этом процессе в случае необходимости. Будем рады поделиться нашими знаниями и многолетним опытом распределения природного газа в Азербайджане и Грузии», - сказал он.
Межправительственный договор «О поставке природного газа Азербайджана в Турецкую Республику» и договор между SOCAR и турецкой компанией BOTAS «О сбыте и закупке природного газа» были подписаны 12 марта 2001 года.
Консорциум по проекту «Шах-Дениз» с 17 апреля 2021 года остановил поставки газа в Турцию в рамках «Стадии-1» разработки этого месторождения из-за завершения срока действия контракта. В настоящее время между турецкой газовой компанией «BOTAS» и консорциумом «Шах-Дениз» ведутся переговоры о заключении нового контракта на поставку газа в рамках Стадии-1.
По данным компании BOTAS, объем поставок в Турцию в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз был определен на уровне 6,6 млрд кубометров в год.
"Стадия-1" разработки месторождения предусматривает добычу 178 млрд кубометров газа и 34 млн тонн конденсата.
В настоящее время Азербайджан поставляет газ в Турцию, добываемый в рамках «Стадии-2» разработки Шах-Дениз, поставки осуществляются по газопроводу TANAP. Объем поставок – 6 млрд кубометров в год.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 июня 2021 года объявил об обнаружении в Черном море нового газового месторождения с запасами в 135 млрд кубометров. С учетом открытого осенью прошлого года месторождения газа с запасами в 405 млрд кубометров, общий объем обнаруженных Турцией в Черном море запасов природного газа достиг 540 млрд кубометров. Турецкие власти рассчитывают начать добычу энергоресурсов с этих месторождений в 2023 году.
Н.Аббасова
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