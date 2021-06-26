Президент Алиев утвердил штат министерства экономики и его структурных подразделений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил штатное расписание министерства экономики и его структурных подразделений.

Согласно указу, подписанному президентом, штат сотрудников министерства экономики определен в 4,394 тыс. сотрудников (за исключением сотрудников работающих в аппаратах торговых представительств в посольствах и консульствах), в том числе – 409 в Аппарате министерства, 55 - Call centre, 86 – сотрудники региональных представительств.

Число сотрудников Аппарата налоговой службы при министерстве экономики определено в 429 сотрудников, 2,46 тыс. – сотрудников работающих в структурах входящих в налоговую службу.

Число сотрудников Аппарата государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики определено в 260 сотрудников, 376 – сотрудников работающих в структурах Госслужбы по имущественным вопросам.

Число сотрудников Аппарата государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики определено в 214 сотрудников, 105 – сотрудников работающих в структурах Госслужбы.

Текст указа опубликован в субботу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков