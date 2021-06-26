Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 26.06.2021 13:05

Президент Алиев утвердил штат министерства экономики и его структурных подразделений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил штатное расписание министерства экономики и его структурных подразделений.

Согласно указу, подписанному президентом, штат сотрудников министерства экономики определен в 4,394 тыс. сотрудников (за исключением сотрудников работающих в аппаратах торговых представительств в посольствах и консульствах), в том числе – 409 в Аппарате министерства, 55 - Call centre, 86 – сотрудники региональных представительств.

Число сотрудников Аппарата налоговой службы при министерстве экономики определено в 429 сотрудников, 2,46 тыс. – сотрудников работающих в структурах входящих в налоговую службу.

Число сотрудников Аппарата государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики определено в 260 сотрудников, 376 – сотрудников работающих в структурах Госслужбы по имущественным вопросам.

Число сотрудников Аппарата государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики определено в 214 сотрудников, 105 – сотрудников работающих в структурах Госслужбы.

Текст указа опубликован в субботу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, СТРУКТУРА, УКАЗ


Похожие новости


Минналогов и ГКИВ переходят в подчинение министерству экономики Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]