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Дальнее зарубежье 28.06.2021 10:35

Меркель предложит запретить гражданам Великобритании въезд в ЕС из-за угрозы распространения COVID-19

Германия попытается запретить путешественникам из Великобритании въезжать в ЕС, независимо от того, есть ли у них прививка от COVID-19 или нет, сообщает The Times.

По данным газеты, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит данное предложение с высокопоставленными европейскими должностными лицами в объединенном комитете ЕС по реагированию на политические кризисы.

Канцлер Германии намерена объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность" из-за распространенного там штамма коронавируса "дельта".

Отмечается, что предложению ФРГ запретить въезд в ЕС гражданам Великобритании будут противостоять Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Газета сообщает, что британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Меркель в следующую пятницу, чтобы попытаться убедить ее поменять решение.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]