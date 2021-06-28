Меркель предложит запретить гражданам Великобритании въезд в ЕС из-за угрозы распространения COVID-19

Германия попытается запретить путешественникам из Великобритании въезжать в ЕС, независимо от того, есть ли у них прививка от COVID-19 или нет, сообщает The Times.

По данным газеты, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит данное предложение с высокопоставленными европейскими должностными лицами в объединенном комитете ЕС по реагированию на политические кризисы.

Канцлер Германии намерена объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность" из-за распространенного там штамма коронавируса "дельта".

Отмечается, что предложению ФРГ запретить въезд в ЕС гражданам Великобритании будут противостоять Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Газета сообщает, что британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Меркель в следующую пятницу, чтобы попытаться убедить ее поменять решение.