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Регион 28.06.2021 13:10

В Москве начинается вакцинация мигрантов в пилотном режиме "Спутником Лайт" - Собянин

Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". (...) Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. (...) В дальнейшем мы будем упрощать эту схему", - сказал Собянин.

Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Пропускная способность составляет более 2 тыс. человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер - сотрудники городской поликлиники № 175 и консультативно-диагностической поликлиники № 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и 3 администратора.

Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня 2021 года планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов - на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, д. 54, стр. 15). График работы с 08:00 до 20:00, пропускная способность - более 2 тыс. человек в день.

Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер - сотрудники городских поликлиник № 9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, МИГРАНТЫ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]