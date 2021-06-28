Меркель охарактеризовала отношения между ЕС и РФ как нехорошие

Отношения РФ с ЕС сейчас не являются хорошими, но молчание не может помочь решить проблемы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас, действительно, нехорошие. Но и во времена холодной войны стороны говорили друг с другом", - сказала Меркель в понедельник в ходе онлайн-заседания германо-французского парламентского собрания.

Меркель сказала, что не считает, что молчание может помочь решить проблемы. По ее словам, последний саммит ЕС поручил европейским чиновникам проработать возможности для диалога с РФ.

"Мы определили темы, по которым хотим говорить с Россией и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией. Мы прошли на один шаг вперед, но мы еще не достигли цели", - сказала канцлер ФРГ.