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Регион 28.06.2021 15:10

Меркель охарактеризовала отношения между ЕС и РФ как нехорошие

Отношения РФ с ЕС сейчас не являются хорошими, но молчание не может помочь решить проблемы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас, действительно, нехорошие. Но и во времена холодной войны стороны говорили друг с другом", - сказала Меркель в понедельник в ходе онлайн-заседания германо-французского парламентского собрания.

Меркель сказала, что не считает, что молчание может помочь решить проблемы. По ее словам, последний саммит ЕС поручил европейским чиновникам проработать возможности для диалога с РФ.

"Мы определили темы, по которым хотим говорить с Россией и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией. Мы прошли на один шаг вперед, но мы еще не достигли цели", - сказала канцлер ФРГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]