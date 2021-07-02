Путин пообещал Назарбаеву помочь в возвращении в Казахстан останков хана Кенесары

Президент РФ Владимир Путин пообещал Нурсултану Назарбаеву оказать содействие в возвращении в Казахстан останков хана Кенесары, сообщил советник, пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.

"Одним из обсуждаемых вопросов в рамках рабочей поездки Елбасы в Российскую Федерацию стала тема поиска и возвращения в Казахстан священного артефакта казахского народа - останков хана Кенесары. В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил президента России оказать содействие в этом процессе", - сообщил Укибай журналистам в пятницу.

"Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил первого президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана", - проинформировал пресс-секретарь.

Назарбаев встречался с Путиным накануне в Москве.

Кенесары хан - последний хан всех трёх казахских жузов с 1841 года. В современном Казахстане почитается как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи. Был казнен в 1847 году.

По данным из открытых источников, голову Кенесары хана киргизский хан Ормон с письмом с сургучной печатью передал в подарок генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову в знак верноподданности киргизов Российской империи.