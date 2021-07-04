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СНГ 04.07.2021 12:39

В России зафиксирован рост новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 142 случая, умерли за сутки 663 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 409 (13,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ число заболевших коронавирусом увеличилось и подошло к значениям начала года - соотносимые данные были 2-3 января, но в тот период начался спад заболеваемости, в настоящий момент наблюдается ежедневный рост новых случаев.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 663 пациента, наибольшее число в Москве - 111 и в Санкт-Петербурге - 104. Выздоровели 15 тыс. 484 человека.

В российской столице в воскресенье 7 тыс. 624 новых случая COVID-19, 5 тыс. 747 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой высокий уровень заболевших отмечен в Московской области - 2 тыс. 696 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 784 новых случая.

Всего в России за пандемию зарегистрировано 5 млн 610 тыс. 941 случай коронавирусной инфекции, 137 тыс. 925 умерших и 5 млн 068 тыс. 901 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 151,8 млн тестов на COVID-19, из них 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 902 тыс. 357 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]