В России зафиксирован рост новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 142 случая, умерли за сутки 663 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 409 (13,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ число заболевших коронавирусом увеличилось и подошло к значениям начала года - соотносимые данные были 2-3 января, но в тот период начался спад заболеваемости, в настоящий момент наблюдается ежедневный рост новых случаев.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 663 пациента, наибольшее число в Москве - 111 и в Санкт-Петербурге - 104. Выздоровели 15 тыс. 484 человека.
В российской столице в воскресенье 7 тыс. 624 новых случая COVID-19, 5 тыс. 747 пациентов выздоровели.
Вслед за Москвой высокий уровень заболевших отмечен в Московской области - 2 тыс. 696 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 784 новых случая.
Всего в России за пандемию зарегистрировано 5 млн 610 тыс. 941 случай коронавирусной инфекции, 137 тыс. 925 умерших и 5 млн 068 тыс. 901 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 151,8 млн тестов на COVID-19, из них 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 902 тыс. 357 человек.
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Самолет AZAL совершил вынужденную посадку
Баку и Ташкент рассчитывают максимально быстро выйти на уровень взаимного товарооборота в $500 млн в год
Баку и Бишкек обсуждают создание совместного инвестфонда и открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане
Греция сняла запрет на въезд в страну для граждан Азербайджана
Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив Чехию в Баку
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?