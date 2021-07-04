Распространение в ЮАР более заразного штамма "дельта" COVID-19 привело к массовому наплыву пациентов в больницы, в том числе в крупнейшем городе страны Йоханнесбурге, и к перегрузке системы здравоохранения, сообщает в воскресенье издание The Guardian.
К настоящему моменту "дельта" стала господствующим штаммом в ЮАР. При этом, указывает The Guardian, на эту страну - одну из немногих в регионе, где идет интенсивное тестирование на наличие COVID-19 - на прошлой неделе пришлось более половины выявленных новых случаев на африканском континенте.
Тем временем, в медицинских учреждениях ЮАР отмечается нехватка кислородных баллонов, но более всего - подготовленного персонала. Власти ранее направили на помощь военных медиков, что тем не менее, многие местные врачи посчитали запоздалой мерой.
Ранее власти страны запретили на две недели все массовые собрания в помещениях и вне, запретили продажу алкоголя, поездки в наиболее пострадавшие провинции страны и из них, вроде Гаутенга, центром которой является Йоханнесбург.
Вместе с тем, вакцинация в ЮАР продвигается медленно, отмечает The Guardian. В стране с населением примерно в 60 млн человек сделано лишь 3 млн прививок. Вакцинационная кампания сопровождается коррупционными скандалами, а на выходные и в праздники она приостанавливалась, как признали власти, в том числе по причине нехватки бюджета.
Согласно статистическому сайту Worldometers, всего в ЮАР за время пандемии выявлено более 2 млн случаев заражения коронавирусом, более 61,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 1,79 млн человек. Однако данные по избыточной смертности могут заставить предположить, что в стране от коронавируса умерли более 170 тыс. человек. Также поступала информация, что в ЮАР COVID-19 могут быть заражены до половины населения, добавляет The Guardian.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения выражали обеспокоенность в связи с беспрецедентным масштабом третьей волны коронавируса в Африке. Рост заболеваемости идет шестую неделю подряд. В то же время на континенте полностью от COVID-19 вакцинированы 15 млн человек - 1,2% населения континента.
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