Песков объяснил изменение отношения Путина к Зеленскому

В Кремле согласились с тем, что у президента РФ Владимира Путина со временем изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Вы говорили, что не так с Украиной, что, кстати, наверное, затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече. Помимо вот этого основного момента о невыполнении Минских договоренностей еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" ВГТРК.

В целом, повторил он, "это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале президентского срока (Зеленского)".

Вместе с тем, по словам Пескова, причиной разочарования Путина стали не высказывания Зеленского, а нежелание Украины выполнять Минские договоренности. "Украина последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти Минские договоренности", - отметил он.

Песков заметил, что Москву не очень волнует риторика Киева, которая называет Россию страной-агрессором. "Да это неважно, как они называют", - сказал он.

Другое дело, что Украина "пытается представить нашу страну участником конфликта, что совершенно не соответствует действительности". "Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников (Нормандской) четверки", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В этом плане, по словам Пескова, не столь важны и неоднозначные высказывания других участников Нормандской четверки. "Это тоже, наверное, ничего страшного, пусть говорят. Если бы выполнялись Минские договоренности, то говорить можно все, что угодно. Но дело в том, что они не выполняются. А безальтернативность и важность Минских договоренностей, и выполнение этого комплекса мер постоянно акцентируется и канцлером Меркель, и президентом Макроном, и даже акцентировалось во время переговоров с президентом Байденом", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также согласился с тем, что западные партнеры не ввели ни одной санкции против Украины за невыполнение Минских соглашений.