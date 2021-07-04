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Дальнее зарубежье 04.07.2021 16:42

Китайские космонавты завершили выход в открытый космос

Два члена экипажа создаваемой китайской орбитальной станции в воскресенье успешно завершили многочасовой выход в открытый космос для проведения монтажных работ, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из базового модуля "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун". В общей сложности они пробыли в космическом вакууме около семи часов.

Это был первый выход в открытый космос для китайских космонавтов с 2008 года.

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту состыковался на орбите со строящейся орбитальной станцией "Тяньгун" 17 июня.

В состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет стал первым.

В Китае это 19-й полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

После стыковки с базовым модулем будущей станции, который был запущен в апреле текущего года, задачей космонавтов является сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями.

Для завершения строительства станции потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]