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СНГ 04.07.2021 17:19

Мишустин заявил об открытости российской экономики для Европы

Российская экономика открыта для европейских партнеров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик. В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами - нашими партнерами, подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит "на полях" форума ИННОПРОМ-2021.

Премьер добавил: "Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства".

Говоря о развитии цифровизации, Мишустин заметил, что определенный импульс этой сфере придала ситуация с коронавирусом.

"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю, но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации, если хотите, стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности", - отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что ряд отраслей экономики - розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор смогли воспользоваться открывшимися возможностями. "Те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке, и они уже перешли на следующий этап", - сказал Мишустин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]