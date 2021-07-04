Мишустин заявил об открытости российской экономики для Европы

Российская экономика открыта для европейских партнеров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик. В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами - нашими партнерами, подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит "на полях" форума ИННОПРОМ-2021.

Премьер добавил: "Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства".

Говоря о развитии цифровизации, Мишустин заметил, что определенный импульс этой сфере придала ситуация с коронавирусом.

"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю, но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации, если хотите, стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности", - отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что ряд отраслей экономики - розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор смогли воспользоваться открывшимися возможностями. "Те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке, и они уже перешли на следующий этап", - сказал Мишустин.