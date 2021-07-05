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Происшествия 05.07.2021 00:10

МЧС Азербайджана начало расследование по инциденту со взрывом на Каспии

МЧС Азербайджана совместно с сотрудниками других госорганов проводит расследование в связи с пожаром, произошедшим в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ведомства.

«В МЧС в течение воскресенья не поступала информация о том, что на территории страны имели место каких-либо чрезвычайные происшествия на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах. Тем не менее, в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЧС, КАСПИЙ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]