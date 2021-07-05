Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 июля ЦБА установил 2,0151 манат/1EUR (2 июля - 2,0134 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 июля сохранил на уровне 0,0232 манат/1RUB.

Н.Аббасова