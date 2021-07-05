Елизавета II наградила британских медиков высшей гражданской наградой - Крестом Георга

Королева Великобритании Елизавета II наградила Крестом Георга Национальную службу здравоохранения (NHS) страны.

"С большим удовольствием от имени благодарной нации я вручаю Крест Георга Национальным службам здравоохранения Соединенного Королевства", - говорится в сообщении , размещенном в понедельник в твиттере британской королевской семьи.

Директор NHS Стивен Поуис, комментируя новость о награждении, сказал, что очень горд работой своих коллег.

"Награждение Крестом Георга - это отличная новость, это признание вклада NHS, который был сделан за всю историю, а также вклада за последние полтора года, когда мы столкнулись с величайшей проблемой на все 73 года существования NHS", - сказал Поуис в эфире Би-би-си.

Крест Георга - высшая гражданская награда в Великобритании и Британского Содружества, учрежденная королем Георгом VI 24 сентября 1940 года. Является гражданским аналогом военного креста Виктории. Коллективное награждение Крестом Георга до нынешней поры происходило лишь дважды - в 1942 году этой награды удостоился остров Мальта "за героизм его народа" в период осады Мальты во время Второй мировой войны. В 1999 году Крестом Георга была награждена полицейская служба Северной Ирландии за противодействие терроризму.