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ТЭК 07.07.2021 21:15

Минэнерго США ожидает роста добычи нефти ОПЕК+ после июля и некоторый рост в Иране, несмотря на сохранение санкций

Минэнерго США ожидает, что страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти после июля, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации ведомства (EIA).

"Хотя наш прогноз предполагает, что текущие санкции США в отношение Ирана и Венесуэлы останутся на весь прогнозируемый период, мы ожидаем, что Иран несколько увеличит предложение нефти в предстоящие месяцы. Мы также ожидаем, что ОПЕК+ не будет далее сокращать производство, чтобы нивелировать любое потенциальное увеличение добычи Ираном или Венесуэлой", - полагает EIA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, КОНКУРЕНТЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]