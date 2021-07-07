Минэнерго США ожидает роста добычи нефти ОПЕК+ после июля и некоторый рост в Иране, несмотря на сохранение санкций

Минэнерго США ожидает, что страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти после июля, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации ведомства (EIA).

"Хотя наш прогноз предполагает, что текущие санкции США в отношение Ирана и Венесуэлы останутся на весь прогнозируемый период, мы ожидаем, что Иран несколько увеличит предложение нефти в предстоящие месяцы. Мы также ожидаем, что ОПЕК+ не будет далее сокращать производство, чтобы нивелировать любое потенциальное увеличение добычи Ираном или Венесуэлой", - полагает EIA.