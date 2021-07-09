На Азербайджан приходится 1,3% мировых запасов газа - BP

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане на конец 2020 года оцениваются в 2,5 трлн кубометров, следует из обзора британской нефтегазовой компании BP.

Согласно обзору, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан, в общем объеме доказанных мировых запасов газа на долю Азербайджана приходится 1,3%. По состоянию на конец 2019 года газовые запасы Азербайджана также оценивались в 2,5 трлн кубометров.

По данным компании, в 2020 году добыча газа в Азербайджане составила 25,8 млрд (рост на 6,2%), потребление – 11,9 млрд кубометров (рост на 0,8%).

BP отмечает, что по итогам 2020 года доказанные мировые запасы газа сократились на 2,2 трлн кубометров (на 1,2% - ИФ) – до 188,1 трлн кубометров с 190,3 трлн кубометров на конец 2019 года.

Прирост запасов газа в мире в 2020 году среди регионов был отмечен только в Северной Америке (на 0,4 трлн кубометров – до 15,2 трлн кубометров), причем исключительно за счет Канады (на 0,4 трлн кубометров до 2,4 трлн.).

Наибольшее сокращение запасов газа в 2020 году имело место в Африке – на 2 трлн кубометров - до 12,9 трлн кубометров) за счет Алжира ( – до 2,3 трлн кубометров).

Согласно отчету, странами с самыми большими запасами газа в мире остаются Россия (37,4 трлн кубометров), Иран (32,1 трлн кубометров), Катар (24,7 трлн кубометров), Туркменистан (13,6 трлн кубометров), США (12,6 трлн кубометров).

Суммарные запасы газа в странах СНГ на конец 2020 года оцениваются в 56,6 трлн кубометров против 56,8 трлн кубометров на конец 2019 года (спад на 0,4% - ИФ), в том числе в Казахстане – 2,3 трлн кубометров, Узбекистане - 0,8 трлн кубометров.

Н.Аббасова