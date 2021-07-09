На Азербайджан приходится 1,3% мировых запасов газа - BP

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане на конец 2020 года оцениваются в 2,5 трлн кубометров, следует из обзора британской нефтегазовой компании BP.
Согласно обзору, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан, в общем объеме доказанных мировых запасов газа на долю Азербайджана приходится 1,3%. По состоянию на конец 2019 года газовые запасы Азербайджана также оценивались в 2,5 трлн кубометров.
По данным компании, в 2020 году добыча газа в Азербайджане составила 25,8 млрд (рост на 6,2%), потребление – 11,9 млрд кубометров (рост на 0,8%).
BP отмечает, что по итогам 2020 года доказанные мировые запасы газа сократились на 2,2 трлн кубометров (на 1,2% - ИФ) – до 188,1 трлн кубометров с 190,3 трлн кубометров на конец 2019 года.
Прирост запасов газа в мире в 2020 году среди регионов был отмечен только в Северной Америке (на 0,4 трлн кубометров – до 15,2 трлн кубометров), причем исключительно за счет Канады (на 0,4 трлн кубометров до 2,4 трлн.).
Наибольшее сокращение запасов газа в 2020 году имело место в Африке – на 2 трлн кубометров - до 12,9 трлн кубометров) за счет Алжира ( – до 2,3 трлн кубометров).
Согласно отчету, странами с самыми большими запасами газа в мире остаются Россия (37,4 трлн кубометров), Иран (32,1 трлн кубометров), Катар (24,7 трлн кубометров), Туркменистан (13,6 трлн кубометров), США (12,6 трлн кубометров).
Суммарные запасы газа в странах СНГ на конец 2020 года оцениваются в 56,6 трлн кубометров против 56,8 трлн кубометров на конец 2019 года (спад на 0,4% - ИФ), в том числе в Казахстане – 2,3 трлн кубометров, Узбекистане - 0,8 трлн кубометров.
Н.Аббасова
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Азербайджан и Турция планируют в 2022г провести заседании смешанной комиссии по туризму
Ухудшение эпидситуации может остановить вакцинация и ограничительные меры - Попова
Вакцинация всех россиян от коронавируса труднодостижима - Песков
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Ширван
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Талибы ведут переговоры с представителями афганского общества о госустройстве страны - представитель
Министр охраны окружающей среды Австралии оспорит решение федерального суда в отношении угольной шахты
Лавров: пока боевые действия ведутся на территории Афганистана, мы не будем предпринимать никаких мер
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?