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ТЭК 09.07.2021 15:01

На Азербайджан приходится 1,3% мировых запасов газа - BP

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане на конец 2020 года оцениваются в 2,5 трлн кубометров, следует из обзора британской нефтегазовой компании BP.

Согласно обзору, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан, в общем объеме доказанных мировых запасов газа на долю Азербайджана приходится 1,3%. По состоянию на конец 2019 года газовые запасы Азербайджана также оценивались в 2,5 трлн кубометров.

По данным компании, в 2020 году добыча газа в Азербайджане составила 25,8 млрд (рост на 6,2%), потребление – 11,9 млрд кубометров (рост на 0,8%).

BP отмечает, что по итогам 2020 года доказанные мировые запасы газа сократились на 2,2 трлн кубометров (на 1,2% - ИФ) – до 188,1 трлн кубометров с 190,3 трлн кубометров на конец 2019 года.

Прирост запасов газа в мире в 2020 году среди регионов был отмечен только в Северной Америке (на 0,4 трлн кубометров – до 15,2 трлн кубометров), причем исключительно за счет Канады (на 0,4 трлн кубометров до 2,4 трлн.).

Наибольшее сокращение запасов газа в 2020 году имело место в Африке – на 2 трлн кубометров - до 12,9 трлн кубометров) за счет Алжира ( – до 2,3 трлн кубометров).

Согласно отчету, странами с самыми большими запасами газа в мире остаются Россия (37,4 трлн кубометров), Иран (32,1 трлн кубометров), Катар (24,7 трлн кубометров), Туркменистан (13,6 трлн кубометров), США (12,6 трлн кубометров).

Суммарные запасы газа в странах СНГ на конец 2020 года оцениваются в 56,6 трлн кубометров против 56,8 трлн кубометров на конец 2019 года (спад на 0,4% - ИФ), в том числе в Казахстане – 2,3 трлн кубометров, Узбекистане - 0,8 трлн кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЗАПАСЫ, BP


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]