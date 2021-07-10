Власти Пакистана опасаются обострения проблемы наркотрафика из-за конфликта в Афганистане

Рост насилия в Афганистане грозит усилением наркотрафика и ухудшением проблемы с наркотиками в соседнем Пакистане, заявил изданию "Никкэй" федеральный секретарь пакистанского министерства по контролю над наркотиками Акбар Дуррани.

"Если политической стабильности в Афганистане не будет, это может усугубить проблемы, с которыми мы и так сталкиваемся сегодня", - сказал он.

По его словам, политическое будущее Афганистана неясно, а также непонятно, сможет ли движение "Талибан" пресечь производство наркотиков. Дуррани напомнил, что талибы при захвате власти в Афганистане в 1990-е годы смогли взять под контроль их производство и запретили выращивание мака в 2000 году.

Он отметил, что власти Пакистана почти что закончили строить заграждения на границе с Афганистаном для борьбы с наркотрафиком. Также Дуррани упомянул помощь, которую Китай предоставляет Пакистану в борьбе с наркотиками.

Вместе с тем он сообщил, что число наркоманов в Пакистане выросло с 7 млн в 2015 году до 9 млн в нынешнее время.

"Никкэй" напоминает, что по данным ООН, Афганистан - крупнейший в мире производитель опиума, и в 2020 году на него приходилось 85% мирового производства наркотика. Площадь земель, на которых разводят мак, выросла на 37%, достигнув одного из максимальных из когда-либо регистрировавшихся показателей. При этом, согласно информации ООН, пандемия COVID-19 не подорвала производство наркотиков в Афганистане.

Также в ООН указывали, что употребление опиатов в странах региона - Пакистане, Иране и Афганистане - выше, чем где бы то ни было в мире. Вместе с тем, через Пакистан проходит транзитный путь для контрабанды опиатов, метамфетамина и других наркотиков на внешние рынки.

На фоне вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников талибы активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.