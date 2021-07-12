Режим чрезвычайной ситуации вводится в предолимпийском Токио с понедельника

Менее чем за две недели от открытия токийской Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти.
Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Нынешний, четвертый по счету режим ЧС в Токио продлится до 22 августа.
На прошлой неделе организаторы Олимпиады уже объявили о том, что практически все события Игр будут проходить без зрителей, в том числе местных.
"Мы просим людей поддержать спортсменов из дома", - сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в воскресной телепрограмме.
О том, что иностранные болельщики не будут допускаться в Японию, было объявлено ранее.
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