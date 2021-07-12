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Режим чрезвычайной ситуации вводится в предолимпийском Токио с понедельника

Менее чем за две недели от открытия токийской Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти.

Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Нынешний, четвертый по счету режим ЧС в Токио продлится до 22 августа.

На прошлой неделе организаторы Олимпиады уже объявили о том, что практически все события Игр будут проходить без зрителей, в том числе местных.

"Мы просим людей поддержать спортсменов из дома", - сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в воскресной телепрограмме.

О том, что иностранные болельщики не будут допускаться в Японию, было объявлено ранее.

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Тэги: ЯПОНИЯ, СТОЛИЦА, ОЛИМПИАДА, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]