Западное побережье США охватили лесные пожары

На западном побережье США бушуют лесные пожары на фоне сильной засухи и устойчиво высоких температур, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

В воскресенье в штате Орегон пожар охватил 580 квадратных километров недалеко от города Спраг-Ривер в округе Кламат и нарушил работу трех линий электропередачи соседней Калифорнии. Государственные энергетические компании призывают людей в Калифорнии экономить электроэнергию во избежание перебоев в работе.

Пожарные Калифорнии введут борьбу с крупнейшим в этом году лесным пожаром на территории штата недалеко от границы с Невадой. Площадь возгорания там составляет 348 квадратных километров. Около 3 тыс. человек в округах Плумас и Лассен недалеко от столицы штата Сакраменто эвакуировали в воскресенье.

Также в воскресенье в штате Аризона разбился самолет, исследовавший площадь возгорания. Оба члена экипажа погибли.

В штате Вашингтон пожар охватил 155 квадратных километров.

Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл на прошлой неделе объявил чрезвычайное положение и мобилизовал национальную гвардию штата для помощи пожарным.

Национальная метеорологическая служба США ранее сообщала об аномальной жаре на западе страны, которая продержится в течение недели. В Айдахо всю неделю температура будет находиться на отметке около +40, а температура в Долине Смерти достигла +54.