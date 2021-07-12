Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации одного из командиров талибов

Министерство обороны Афганистана в понедельник объявило о ликвидации одного из полевых командиров группировки "Талибан" Азиза Рахмана.

"Азиз Рахман - один из полевых командиров "Талибана" убит сегодня в результате авиаудара ВВС в районе Алингар провинции Лагман", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Отмечается, что он был причастен к многочисленным террористическим нападениям, в частности, в провинции Лагман.