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Дальнее зарубежье 12.07.2021 23:32

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации одного из командиров талибов

Министерство обороны Афганистана в понедельник объявило о ликвидации одного из полевых командиров группировки "Талибан" Азиза Рахмана.

"Азиз Рахман - один из полевых командиров "Талибана" убит сегодня в результате авиаудара ВВС в районе Алингар провинции Лагман", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Отмечается, что он был причастен к многочисленным террористическим нападениям, в частности, в провинции Лагман.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, КОМАНДИР, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]