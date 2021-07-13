AzerGold направит около 430 тыс. манатов на ремонт и благоустройство рудных месторождений

ЗАО «AzerGold» направит около 430 тыс. манатов на текущий ремонт и благоустройство на территории рудных месторождений Филизчай, Тюлаллар и Човдарского участка по переработке руды.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold для этих работ привлекло ООО «SM Construction Supplies».

Стоимость подписанного с данной компанией контракта составляет 427 тыс. 698,66 манатов.

Ресурсный потенциал месторождения Тюлаллар в Гейчайском районе оценивается в 500 тыс. унций золота.

Месторождение Филизчай в Балакенском районе (северо-запад Азербайджана) по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку крупнейших месторождений полиметаллических руд в мире. ЗАО «AzerGold» планирует начать активную разработку месторождения полиметаллических Филизчай в 2025 году. Запасы руд с содержанием цинка, золота, серебра, меди и свинца для первого этапа разработки месторождения оцениваются около 60 млн тонн.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова