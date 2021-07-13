Президентские выборы во Франции пройдут 10 и 24 апреля 2022 года

Выборы президента Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года, объявил во вторник представитель французского правительства Габриель Атталь.
По сообщению телеканала BFM-TV, он пояснил, что первый тур пройдет в воскресенье, 10 апреля. Французские политические реалии таковы, что для выявления победителя, как правило, требуется второй тур: он состоится 24 апреля.
Атталь также сообщил, что парламентские выборы в стране пройдут 12 и 19 июня.
В конце июня французские СМИ опубликовали результаты опроса Ipsos и Sopra Steria, показавшие, что президент страны Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - по-прежнему фавориты на выборах главы государства.
Согласно опросу, в конце июня 2021 года, Макрон и Ле Пен в первом туре получили бы по 24% и прошли бы во второй тур. Третьим финишировал бы политик правого толка Ксавье Бертран (18%).
Если же кандидатом от правых станет не он, а менее популярная на данный момент Валери Пекрес, то она получила бы только 13%. В таком случае у Макрона будет 27%, а у Ле Пен - 25%.
Проведенные ранее в этом году опросы уже показывали, что Макрон и Ле Пен - фавориты президентских выборов. Согласно результатам, во втором туре победить должен Макрон, однако - с куда меньшим отрывом, чем это было на выборах 2017 года: тогда соперницей Макрона по второму туру была как раз Ле Пен. Она проиграла, набрав около 34% голосов. 66% отдали предпочтение Макрону.
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