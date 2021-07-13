Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0229 GBR   2.3626 TRY   0.1969

Цена на нефть

12.07 $/bbl   WTI 74.10 -0.46 Brent 75.16 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.07.2021 16:13

Президентские выборы во Франции пройдут 10 и 24 апреля 2022 года

Выборы президента Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года, объявил во вторник представитель французского правительства Габриель Атталь.

По сообщению телеканала BFM-TV, он пояснил, что первый тур пройдет в воскресенье, 10 апреля. Французские политические реалии таковы, что для выявления победителя, как правило, требуется второй тур: он состоится 24 апреля.

Атталь также сообщил, что парламентские выборы в стране пройдут 12 и 19 июня.

В конце июня французские СМИ опубликовали результаты опроса Ipsos и Sopra Steria, показавшие, что президент страны Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - по-прежнему фавориты на выборах главы государства.

Согласно опросу, в конце июня 2021 года, Макрон и Ле Пен в первом туре получили бы по 24% и прошли бы во второй тур. Третьим финишировал бы политик правого толка Ксавье Бертран (18%).

Если же кандидатом от правых станет не он, а менее популярная на данный момент Валери Пекрес, то она получила бы только 13%. В таком случае у Макрона будет 27%, а у Ле Пен - 25%.

Проведенные ранее в этом году опросы уже показывали, что Макрон и Ле Пен - фавориты президентских выборов. Согласно результатам, во втором туре победить должен Макрон, однако - с куда меньшим отрывом, чем это было на выборах 2017 года: тогда соперницей Макрона по второму туру была как раз Ле Пен. Она проиграла, набрав около 34% голосов. 66% отдали предпочтение Макрону.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТЫ


Похожие новости


Партия Марин Ле Пен потерпела неудачу на региональных выборах во Франции - предварительные данные Более 80% французов плохо относятся к Трампу и хотят победы Байдена - опрос Юнкер поздравил французского премьера с победой "макронистов" Партия Макрона уверенно лидирует по итогам первого тура парламентских выборов - окончательные данные Партия Макрона уверенно лидирует по популярности среди французских избирателей - опрос Избиратели Фийона и Меланшона голосовали в большинстве за Макрона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]