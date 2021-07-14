Россия получит статус наблюдателя в Движении неприсоединения - МИД Азербайджана

Россия получит статус наблюдателя в Движении неприсоединения, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"По итогам Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения, состоявшейся 13-14 июля, была принята Политическая декларация. В документе отмечается, что по запросу России этой стране будет предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения", - говорится в сообщении МИДа.

По данным ведомства, в Декларации также отмечается, что следующий саммит Движения неприсоединения состоится в Уганде в конце 2023 года.

Движение неприсоединения - международная организация, которая объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках. В движение входят 120 государств. Еще около 20 имеют статус наблюдателя.