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Внешняя политика 14.07.2021 18:58

Россия получит статус наблюдателя в Движении неприсоединения - МИД Азербайджана

Россия получит статус наблюдателя в Движении неприсоединения, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"По итогам Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения, состоявшейся 13-14 июля, была принята Политическая декларация. В документе отмечается, что по запросу России этой стране будет предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения", - говорится в сообщении МИДа.

По данным ведомства, в Декларации также отмечается, что следующий саммит Движения неприсоединения состоится в Уганде в конце 2023 года.

Движение неприсоединения - международная организация, которая объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках. В движение входят 120 государств. Еще около 20 имеют статус наблюдателя.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДВИЖЕНИЕ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]