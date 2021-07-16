Баку передал Ташкенту 50 тыс. доз вакцин AstraZeneca

Азербайджан предоставил Узбекистану в виде гуманитарной помощи 50 тыс. доз вакцин "AstraZeneca", сообщил Telegram-аккаунт «ЮНИСЕФ Узбекистан».

«ЮНИСЕФ приветствует передачу 50 тыс. доз вакцин от Азербайджана Узбекистану, которые были доставлены в четверг в Ташкент при содействии Посольства Азербайджанской Республики», - говорится в информации.

Вакцину доставили в Узбекистан в рамках программы CОVAХ.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан передаст Кыргызстану 40 тыс. доз вакцин "AstraZeneca".

Э.Шафиев