Из-за угрозы взрыва поведена эвакуация персонала из здания государственной телерадиокомпании Сербии РТС

Эвакуация персонала проведена в пятницу из здания Радио-Телевидения Сербии (РТС), сообщает белградская радиостанция Б92.

По данным радиостанции, которая ссылается на коммюнике МВД Сербии, эвакуация проведена из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

В помещениях телерадиокомпании проводятся розыскные мероприятия.