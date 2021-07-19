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Дальнее зарубежье 19.07.2021 20:29

Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал американцев вакцинироваться против коронавируса COVID-19.

"Если вы вакцинированы, у вас есть защита от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Если вы не вакцинированы, то у вас нет защиты. Поэтому, пожалуйста, вакцинируйтесь. Вакцинируйтесь сейчас. Это бесплатно, безопасно и удобно", - призвал Байден, выступая в понедельник в Белом доме.

"Единственный способ оставить его (коронавирус - ИФ) позади - добиться как можно большего числа вакцинаций среди американцев", - добавил президент.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]