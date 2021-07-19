Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал американцев вакцинироваться против коронавируса COVID-19.
"Если вы вакцинированы, у вас есть защита от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Если вы не вакцинированы, то у вас нет защиты. Поэтому, пожалуйста, вакцинируйтесь. Вакцинируйтесь сейчас. Это бесплатно, безопасно и удобно", - призвал Байден, выступая в понедельник в Белом доме.
"Единственный способ оставить его (коронавирус - ИФ) позади - добиться как можно большего числа вакцинаций среди американцев", - добавил президент.
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