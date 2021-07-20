В Индии вследствие пандемии COVID-19 могли скончаться миллионы жителей - исследование

Реальное число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в Индии в десятки раз превышает официальные данные и может составлять около 5 млн, свидетельствуют данные исследования Центра глобального развития.

"В Индии число случаев смерти вследствие заражения COVID-19 по состоянию на конец июня 2021 года, согласно официальным данным, составляет 400 тыс. В реальности все, конечно же, катастрофически хуже. (...) К сожалению, очевидно, что (скончались - ИФ) слишком много людей, могли умереть скорее миллионы, чем сотни тысяч", - говорится в докладе центра.

Согласно данным исследователей, первая волна коронавируса "была более летальной, чем считается", в ходе нее могли скончаться 2 млн человек. Этот показатель в докладе называют избыточной смертностью, он указывает на дополнительные летальные исходы с момента наступления пандемии. В первый период второй волны заражений COVID-19 избыточная смертность составила 1,4 млн случаев. Таким образом, реальный показатель общей избыточной смертности может составлять около 3,5 млн. Об этом, как говорится в докладе, свидетельствуют данные государственной регистрации актов гражданского состояния.

В докладе отмечается, что согласно результатам обследования домашних хозяйств на основе пирамиды потребления, за период с начала пандемии по июнь 2021 года в Индии насчитывается еще больше дополнительных летальных исходов - 4,9 млн.

"Мы хотим подчеркнуть, что мы не оцениваем смерти, вызванные заболеванием COVID. (...) Мы сфокусированы на смертности от всех причин и оцениваем дополнительную смертность с наступления пандемии по сравнению с допандемическими показателями, учитывая сезонные корректировки", - поясняют авторы исследования.

Отмечается, что не все дополнительные смерти могли произойти из-за коронавируса, однако, велика вероятность, что COVID-19 стал причиной значительной доли летальных исходов.