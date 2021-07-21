Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.07.2021 00:40

Британский авианосец прибудет в сентябре в Японию для совместных учений - глава Минобороны Британии

Авианосная ударная группа Британии во главе с авианосцем Queen Elizabeth в сентябре совершит визит в Японию для участия в совместных учениях, заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес, находящийся с визитом в Японии.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит самого большого корабля Королевского военно-морского флота - это часть "смещения в сторону Индо-Тихоокеанского региона" его (Уоллеса - ИФ) страны, которая разделяет одни и те же цели с Японией", - передает агентство Associated Press (AP).

"Обе наши страны добиваются защиты и поддержки международного порядка, основанного на правилах", - заявил министр во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Нобуо Киси.

Уоллес отметил, что у Лондона и Токио есть долг защищать тех, кто не способен обороняться от угрожающих им врагов.

В свою очередь Киси указал на важность Британии для Японии в свете общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы подтвердили нашу совместную позицию - категорическое неприятие односторонних попыток использовать силу для изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЯПОНИЯ, АВИАНОСЕЦ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Японский пилот получил 10 месяцев тюрьмы за пьянство перед вылетом - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]