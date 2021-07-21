Британский авианосец прибудет в сентябре в Японию для совместных учений - глава Минобороны Британии

Авианосная ударная группа Британии во главе с авианосцем Queen Elizabeth в сентябре совершит визит в Японию для участия в совместных учениях, заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес, находящийся с визитом в Японии.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит самого большого корабля Королевского военно-морского флота - это часть "смещения в сторону Индо-Тихоокеанского региона" его (Уоллеса - ИФ) страны, которая разделяет одни и те же цели с Японией", - передает агентство Associated Press (AP).

"Обе наши страны добиваются защиты и поддержки международного порядка, основанного на правилах", - заявил министр во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Нобуо Киси.

Уоллес отметил, что у Лондона и Токио есть долг защищать тех, кто не способен обороняться от угрожающих им врагов.

В свою очередь Киси указал на важность Британии для Японии в свете общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы подтвердили нашу совместную позицию - категорическое неприятие односторонних попыток использовать силу для изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - сказал он.