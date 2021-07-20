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Дальнее зарубежье 20.07.2021 23:30

В Великобритании зафиксировали самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали антирекорд по количеству летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом, сообщают британские СМИ со ссылкой на данные правительства страны.

Так, за последние 24 часа в Великобритании скончались 96 человек от COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 24 марта 2021 года, когда умерли 98 заболевших коронавирусом.

За сутки в Великобритании выявили 46,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Днем ранее в стране зафиксировали 39,9 тыс. новых случаев.

Согласно данным правительства, заболеваемость в стране за последнюю неделю выросла на 40%. В Великобритании полную вакцинацию прошли уже 68,8% взрослого населения.

За весь период пандемии в стране было зарегистрировано более 5,5 млн случаев заражения COVID-19 и около 128 тыс. смертей от заболевания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]