Правящая партия "Грузинская мечта" представила для участия в предстоящих выборах мэра Тбилиси кандидатуру генерального секретаря партии, действующего мэра Кахи Каладзе.
На церемонии, проходящей в парке Мтацминда, расположенном на горе над Тбилиси, в присутствии около 300 сторонников партии, один из лидеров "Грузинской мечты", премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о важности предстоящих выборов в органы местного самоуправления.
"Любые выборы определяют наше будущее, будущее наших семей и мы верим в убедительную победу Кахи Каладзе и других наших кандидатов. "Грузинская мечта" является единственной безальтернативной политической силой способной сохранить стабильность и добиться дальнейшего процветания Грузии", - заявил Гарибашвили.
Свое выступление в качестве кандидата в мэры Тбилиси Каладзе начал с обращения к журналистам, заявив, что глубоко сожалеет о произошедшем 5 июля насилии в отношении них со стороны радикальной толпы.
"Насилие неприемлемо и насильники будут обязательно наказаны, но хочу сказать и о том, что неприемлемо и психологическое насилие уже годами выливающееся с эфиров некоторых телеканалов. Мое желание, победить любое проявление насилия и прийти к согласию", - сказал Каладзе.
Он поблагодарил всех своих сторонников и пообещал, что в случае победы на выборах он уделит особое внимание решению социальных вопросов.
Небольшая группа журналистов оппозиционных телеканалов пыталась прорваться к месту церемонии, чтобы выразить протест в связи с избиением радикалами 5 июля 53 журналистов, но полиция не пропустила их.
Выборы в органы местного самоуправления в октябре будут крайне важными для грузинских политических сил, подписавших в апреле соглашение о выходе Грузии из политического кризиса. Большая часть оппозиционных партий бойкотировала работу парламента и отказывалась брать депутатские мандаты. В достигнутом при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля соглашении есть пункт, в котором говорится, что если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет в ходе местных выборов более 43% голосов избирателей, будут назначены досрочные парламентские выборы в 2022 году.
Именно этот пункт соглашения стал определяющим для оппозиции, чтобы отказаться от бойкота парламента и на законных основаниях, а не с улицы включиться в политическую жизнь. Оппозиция считает, что сможет победить на местных выборах и добьется проведения досрочных парламентских выборов.
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