Мировой товарооборот продолжил восстанавливаться в мае

Мировой товарооборот продолжил расти в мае, что является признаком восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, несмотря на распространение новых штаммов.
Индикатор, разработанный газетой The Wall Street Journal, указывает на рост показателя на 1,18% в позапрошлом месяце по сравнению с месяцем ранее. Его значение скорректировано с учетом сезонного роста и снижения экспорта товаров между странами.
Рост немного замедлился по сравнению с апрелем, но соответствует другим индикаторам, указывающим на активный подъем мировой экономики во втором квартале, пишет WSJ.
По сравнению с аналогичным месяцем годом ранее товарооборот вырос на 46%.
Объемы торговли товарами восстанавливаются значительно быстрее после падения, вызванного пандемией коронавируса, чем после мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году.
Отчасти это связано со скачком спроса на большое количество товаров для работы и учебы из дома - от компьютеров до офисной мебели. Потребители смогли увеличить расходы на товары в том числе из-за того, что их возможности на траты на услуги были ограничены, а также за счет правительственных мер поддержки.
Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран в шести регионах. На эти страны пришлось в совокупности 39,1% стоимости мирового экспорта товаров в 2019 году, согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО). Для учета остальных 60,9% WSJ применяет масштабные коэффициенты, исходя из размера доли для каждого отдельного региона.
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