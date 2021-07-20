Мировой товарооборот продолжил восстанавливаться в мае

Мировой товарооборот продолжил расти в мае, что является признаком восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, несмотря на распространение новых штаммов.

Индикатор, разработанный газетой The Wall Street Journal, указывает на рост показателя на 1,18% в позапрошлом месяце по сравнению с месяцем ранее. Его значение скорректировано с учетом сезонного роста и снижения экспорта товаров между странами.

Рост немного замедлился по сравнению с апрелем, но соответствует другим индикаторам, указывающим на активный подъем мировой экономики во втором квартале, пишет WSJ.

По сравнению с аналогичным месяцем годом ранее товарооборот вырос на 46%.

Объемы торговли товарами восстанавливаются значительно быстрее после падения, вызванного пандемией коронавируса, чем после мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году.

Отчасти это связано со скачком спроса на большое количество товаров для работы и учебы из дома - от компьютеров до офисной мебели. Потребители смогли увеличить расходы на товары в том числе из-за того, что их возможности на траты на услуги были ограничены, а также за счет правительственных мер поддержки.

Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран в шести регионах. На эти страны пришлось в совокупности 39,1% стоимости мирового экспорта товаров в 2019 году, согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО). Для учета остальных 60,9% WSJ применяет масштабные коэффициенты, исходя из размера доли для каждого отдельного региона.