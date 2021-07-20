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Дальнее зарубежье 20.07.2021 22:50

За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

Мобильный телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог подвергаться слежке посредством программного обеспечения Pegasus, сообщает во вторник газета "Монд".

Согласно информации издания, в качестве объектов наблюдения хакеры, действовавшие, предположительно, по поручению властей Марокко, в 2019 году, помимо телефона главы французского государства, выбрали телефоны на тот момент премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а также еще 14 министров.

В Елисейском дворце заявили "Монду", что если эта информация подтвердится, то ситуация будет "очевидно очень серьезной".

Издание отмечает, что Макрон любит пользоваться своими мобильными телефонами, которые он использует, в частности для работы.

"Один из номеров президента, который он, согласно нашей информации, использует регулярно с 2017 года по настоящее время, фигурирует в списке номеров, выбранных спецслужбами Марокко - пользователем шпионского ПО Pegasus - для возможной слежки", - говорится в сообщении "Монд".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МАКРОН, ТЕЛЕФОН, СЛЕЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]