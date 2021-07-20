За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

Мобильный телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог подвергаться слежке посредством программного обеспечения Pegasus, сообщает во вторник газета "Монд".
Согласно информации издания, в качестве объектов наблюдения хакеры, действовавшие, предположительно, по поручению властей Марокко, в 2019 году, помимо телефона главы французского государства, выбрали телефоны на тот момент премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а также еще 14 министров.
В Елисейском дворце заявили "Монду", что если эта информация подтвердится, то ситуация будет "очевидно очень серьезной".
Издание отмечает, что Макрон любит пользоваться своими мобильными телефонами, которые он использует, в частности для работы.
"Один из номеров президента, который он, согласно нашей информации, использует регулярно с 2017 года по настоящее время, фигурирует в списке номеров, выбранных спецслужбами Марокко - пользователем шпионского ПО Pegasus - для возможной слежки", - говорится в сообщении "Монд".
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