Власти Азербайджана планируют вакцинировать от COVID-19 до 70% населения - премьер

Власти Азербайджана рассчитывают вакцинировать от COVID-19 до 70% населения, заявил премьер-министр Али Асадов.
В среду под председательством Асадова состоялось расширение заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабинета министров.
«Азербайджан имеет договоренности о закупке 15 млн доз вакцин от COVID-19, которые поэтапно доставляются в страну. Цель – вакцинировать до 70% населения страны», - сказал Асадов.
По его словам, вакцинация является «самым действенным средством для снижения числа инфицированных».
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
По состоянию на 21 июля в Азербайджана в рамках вакцинации сделано 4 млн 398,9 тыс. доз вакцин. При этом 1 млн 801,782 тыс. человека или около 18% населения получили две дозы и считаются полностью привитыми. Население Азербайджана превышает 10,1 млн человек.
В Азербайджане на 21 июля общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 339,062 тыс.
От COVID-19 вылечились 331,537 тыс. человек, умерли - 4 998 человек.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 527 человек.
Р.Ахмедов
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