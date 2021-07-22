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Дальнее зарубежье 22.07.2021 19:04

Экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями Гетемюллер поздравила Бонни Дженкинс с утверждением на этом посту

Бывшая заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер выступила с поздравлениями в адрес Бонни Дженкинс, которую накануне Сенат Конгресса США утвердил на эту должность.

"Я забежала вперед в связи с голосованием об утверждении Бонни: вначале ей надо было пройти через завершение (этой процедуры - ИФ). Теперь это окончательно! Поздравления новому заместителю госсекретаря Бонни Дженкинс!" - написала Гетемюллер в твиттере.

Немного ранее Гетемюллер также поздравляла Дженкинс с новой должностью.

Гетемюллер занимала этот пост в госдепе, в том числе в качестве исполняющего обязанности замгоссекретаря, с 2012 по 2016 годы. С 2016 по 2019 годы она была заместителем генсека НАТО.

Ранее на этой неделе издание The Hill сообщало, что Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности, как ожидается, 28 июля.

При этом в статье, посвященной попыткам сенатора-республиканца Теда Круза задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в американской администрации, указывалось, что госдеп и демократы сената США особенно критиковали его за блокировку утверждения Бонни Дженкинс на должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

"Дженкинс будет старшим должностным лицом, участвующим в этих переговорах, и крайне важно, чтобы у нас был утвержденный Сенатом лидер... с этой огромной ответственностью, в преддверии этих исторических переговоров с Россией", - заявлял изданию представитель Госдепартамента.

Позднее в Кремле пообещали своевременно проинформировать о точной дате переговоров РФ и США по стратегической стабильности.

"Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне, согласовываются по линии министерства иностранных дел и Госдепартамента США. Точные даты своевременно сообщим, не будет забегать вперед", - сказал в минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов подтвердить появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что консультации запланированы на 28 июля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]