Экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями Гетемюллер поздравила Бонни Дженкинс с утверждением на этом посту

Бывшая заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер выступила с поздравлениями в адрес Бонни Дженкинс, которую накануне Сенат Конгресса США утвердил на эту должность.
"Я забежала вперед в связи с голосованием об утверждении Бонни: вначале ей надо было пройти через завершение (этой процедуры - ИФ). Теперь это окончательно! Поздравления новому заместителю госсекретаря Бонни Дженкинс!" - написала Гетемюллер в твиттере.
Немного ранее Гетемюллер также поздравляла Дженкинс с новой должностью.
Гетемюллер занимала этот пост в госдепе, в том числе в качестве исполняющего обязанности замгоссекретаря, с 2012 по 2016 годы. С 2016 по 2019 годы она была заместителем генсека НАТО.
Ранее на этой неделе издание The Hill сообщало, что Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности, как ожидается, 28 июля.
При этом в статье, посвященной попыткам сенатора-республиканца Теда Круза задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в американской администрации, указывалось, что госдеп и демократы сената США особенно критиковали его за блокировку утверждения Бонни Дженкинс на должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
"Дженкинс будет старшим должностным лицом, участвующим в этих переговорах, и крайне важно, чтобы у нас был утвержденный Сенатом лидер... с этой огромной ответственностью, в преддверии этих исторических переговоров с Россией", - заявлял изданию представитель Госдепартамента.
Позднее в Кремле пообещали своевременно проинформировать о точной дате переговоров РФ и США по стратегической стабильности.
"Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне, согласовываются по линии министерства иностранных дел и Госдепартамента США. Точные даты своевременно сообщим, не будет забегать вперед", - сказал в минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов подтвердить появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что консультации запланированы на 28 июля.
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