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Дальнее зарубежье 22.07.2021 22:27

В Южной Корее зафиксировали максимальный за пандемию суточный прирост случаев COVID-19

В Южной Корее зафиксировали рекордный за время пандемии COVID-19 суточный прирост случаев коронавируса - более 1,8 тыс. заражений, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные корейского Агентства по контролю и предотвращению заболеваний.

Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране диагностировали 1842 случая COVID-19. Днем ранее этот показатель составил 1748 случаев.

"Рёнхап" отмечает, что с 7 июля суточный прирост заражений коронавирусом начал превышать отметку в тысячу. Основной причиной является ускорение темпов распространения COVID-19, в том числе более заразного штамма "дельта", в Сеуле. Отмечается, что за последнюю неделю распространение "дельты" стало преобладать.

Кроме того, в стране за сутки зарегистрировали три случая смерти среди инфицированных.

Всего за время пандемии в Южной Корее выявили боле 184 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 2 тыс. заразившихся скончались.

На прошлой неделе в сеульском столичном регионе ужесточили меры по сдерживанию коронавируса, в частности запретили собрания более двух человек после 18:00. Кроме того, ввели запрет на работу ресторанов и кафе после 22:00. Также закрыли ночные клубы и бары.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]