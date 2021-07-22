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Оборона 22.07.2021 19:29

Азербайджан на границе с Арменией проложит до 700 км дорог военного назначения - Алиев

Азербайджан в настоящее время ведет активную работу по прокладке в Кельбаджарском и Лачинском районах дорог военного назначения, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В Кельбаджарском и Лачинском районах осуществляется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет до 700 км. Прежде этих дорог, в том числе, в направлении границы не было», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, Азербайджану многое предстоит сделать (на границе – ИФ) до наступления зимы. «Это широкомасштабная работа, в прессе она не очень освещается. Это и понятно. Но со стратегической точки зрения и точки зрения укрепления наших границ – эти дороги имеют очень большое значение», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ГРАНИЦА, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]