Азербайджан на границе с Арменией проложит до 700 км дорог военного назначения - Алиев

Азербайджан в настоящее время ведет активную работу по прокладке в Кельбаджарском и Лачинском районах дорог военного назначения, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«В Кельбаджарском и Лачинском районах осуществляется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет до 700 км. Прежде этих дорог, в том числе, в направлении границы не было», - сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, Азербайджану многое предстоит сделать (на границе – ИФ) до наступления зимы. «Это широкомасштабная работа, в прессе она не очень освещается. Это и понятно. Но со стратегической точки зрения и точки зрения укрепления наших границ – эти дороги имеют очень большое значение», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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