Предприниматели Азербайджана и РФ получат поддержку властей двух стран - замминистра

Власти Азербайджана и России на взаимной основе окажут поддержку бизнес-сообществу двух стран на фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе деловой миссии российского бизнеса в Баку в пятницу.

По словам Вольвача, пандемия коронавируса сказалась на товарообороте, в том числе, России и Азербайджана. Однако положительную динамику торговли удалось сохранить - за счет исторически сложившихся партнерских связей и программ поддержки бизнеса.

Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам пяти месяцев 2021 года вырос на 3,8% по сравнению с январем-маем 2020 г и составил $1 млрд 16 млн. Российский экспорт увеличился на 2,6% - до $836,6 млн, импорт из Азербайджана - на 7,4% - до $324,5 млн.

«Однако, мы понимаем, что у нас есть серьезный потенциал для наращивания темпов взаимной торговли и инструменты взаимодействия. Тому доказательство реализация флагманских проектов в Азербайджане, таких как: запуск сборочного производства коммерческих грузовых автомобилей «ГАЗель и «ГАЗон NEXT» (Группа ГАЗ), создание вертолетного сервисного центра (АО «Вертолеты России»), производство зерноуборочных комбайнов NOVA-340 (ООО «Ростсельмаш»), а также поставка железнодорожных вагонов российского производства в Азербайджан (АО «Алтайвагон»)», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что у российских и азербайджанских предпринимателей имеется поддержка со стороны государственных органов двух стран. «Существует возможность использования комплексного инструментария Российского экспортного центра по предоставлению финансовых и нефинансовых услуг, что придаст дополнительный импульс реализации двусторонних внешнеэкономических проектов», -добавил Вольвач.

В пятницу, 23 июля в столице Азербайджана прошла деловая миссия российских предприятий, в рамках которой презентована продукция компаний ПАО «КАМАЗ» (грузовая автомобильная техника), КБ «Стрелка» (услуги проектного консалтинга городского развития), ООО «ТД «РМ Рейл» и АО «Синара-Транспортные машины» (железнодорожная техника), ООО «ОКСО» (российская система ограждений), Группа «ЕВРАЗ» (рельсовая продукция), АО «Силовые машины» (энергетическое оборудование), ООО «Код безопасности» (системы информационной безопасности) и услуги производственно-строительного холдинга КГ «1520», государственной транспортно-лизинговая компания АО «ГТЛК», а также мультимодального логистического оператора АО «РЖД Логистика», который представил возможности ускоренной транспортировки сельскохозяйственной продукции между странами посредством «Агроэкспресса».

Данное мероприятие позволит участникам внешнеэкономической деятельности двух стран ознакомиться с возможностями, продукцией и техническими решениями предприятий России. Партнерам представили проекты и продукцию транспортной, строительной, машиностроительной, металлургической и энергетической промышленности, а также цифровые технологии.

Вольвач в рамках мероприятия призвал деловые круги двух стран рассмотреть открывающиеся возможности сотрудничества. «Очевидно, что Россия и Азербайджан заинтересованы в конструктивном диалоге. Здесь свою позитивную и объединяющую роль могут и должны сыграть наши бизнес-сообщества», добавил он.

Х.Насирзаде